Mali opositsioonijuht teatas poliitikast lahkumisest

Ta lisas, et tahtis ühendada kõiki malilasi.

«Me oleme tulnud siia, et tänada teid, tänada Mali avalikkust toetuse eest. Me lihtsalt viisime lõpule töö, mida teie alustasite, ja me tunneme end ära teie võitluses,» ütles hunta kõneisik Ismael Wague pealinnas Bamakos tuhandetele 5. Juuni Liikumise toetajatele, kes olid korraldanud proteste, nõudes Keïta tagasiastumist.