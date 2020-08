Tsihhanovskaja ei kavatse kandideerida uutel valimistel presidendiks

«Just seepärast moodustati koordinatsiooninõukogu, mida me pakume vahendajaks läbirääkimistel võimudega, et lõpetada kriis ja pidada rahumeelseid kõnelusi, et me üheskoos jõuaksime uute ausate ja läbipaistvate valimiste korraldamiseni. Kõik tuleb lahendada riigi sees.»