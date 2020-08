Trump: valimistulemuste selgumiseks võib kuluda nädalaid või kuid

Eeldatava 50 miljoni posti teel antava hääle aeglase lugemise väljavaade on tekitanud muret poliitilise segaduse ja õiguslike väljakutsete pärast, mis võivad tulemuste väljakuulutamist nii presidendi- kui kongressivalimistel edasi lükata.

Trump, kes arvamusuuringute põhjal jääb oma rivaalist Joe Bidenist maha, väitis, et demokraadid tahavad üldist posti teel hääletamist, et tulemustega manipuleerida.

«Me ei ole selleks valmis, 51 miljonit hääletussedelit. See on tohutu häbi riigile,» sõnas ta. «See on väga tõsine probleem demokraatiale.»