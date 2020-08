Californias laienevad maastikupõlengud

Kolm gruppi tulekahjusid, mida nimetatakse kompleksideks ja mis lõõmavad San Franciscost põhjas, idas ja lõunas, on laastanud ühtekokku 2020 ruutkilomeetri suuruse maa-ala, hävitanud üle 500 hoone ja surmanud viis inimest.

Rohkem kui 140 000 inimesele on antud evakueerumiskorraldus.

Kuberner Gavin Newsom ütles, et kuumalaine ajal puhkenud põlengud on viinud osariigi tuletõrje võimete piirini. 10 osariiki on saatnud abijõude ja ka tehnikat.