Pakistan kehtestas Talibanile sanktsioonid

Sanktsioonid tehti teatavaks reedel ning need puudutavad kümneid üksikisikuid, teiste hulgas Talibani pearahuläbirääkijat Abdul Ghani Baradari ning mitut Haqqani perekonna liiget.

Sanktsiooninimekirjas on ka Haqqani võrgustiku juht ja Talibani asejuht Sirajuddin.

Sanktsioonid lähtuvad viie aasta eest vastu võetud ÜRO resolutsioonist, mis nõuab Talibani karistamist ja tema varade külmutamist, kuid Talibani kõrval hõlmavad need ka teisi rühmitusi.

Pakistan loodab nende meetmete rakendamisega hoiduda sattumast rahapesu ja terrorirühmituste tegevust jälgiva Financial Action Task Force'i (FATF) musta nimekirja, tunnistasid tundmatuks jääda soovinud julgeolekuametnikud.

Pariisis baseeruv FATF pani Islamabadi eelmise aastal halli nimekirja. Mustas, mis piirab oluliselt riigi rahvusvahelise laenuvõtmise võimalusi, on esialgu ainult Iraan ja Põhja-Korea.

Talibani reaktsioon ei ole veel selgunud, kuid on teada, et paljudel rühmituse liidritel on Pakistanis ettevõtted ja varad.