Lukašenka: Valgevene proteste korraldatakse Varssavist ja Vilniusest

«Üleskihutajad – need ei ole teie, ei ole valgevenelased. Nemad istuvad Varssavis, Vilniuses. Te ju näete, kuhu need alternatiivi soovijad jooksid. Mõned tegid ringi läbi Venemaa ja Ukraina ja ikka jõudsid sinna,» ütles Lukašenko Grodnas toimunud miitingul.

Varem on Lukašenka väitnud, et Valgevene vastu tegutseb korraga viis jõukeskust, kelle eesmärk on destabiliseerida riiki.