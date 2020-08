Serbia ehitab piirile tara, valitsus keeldub kommentaaridest

Tõket püstitatakse lõunapiirile ametiku piiriületuskoha juurde, kus asub Põhja-Makedoonia poolel Tabanovtse põgenikelaager, kinnitas AFP fotograaf.

Nädala alguses avaldas Raadio Vaba Euroopa pildid tara püstitamisest ning Põhja-Makedoonia siseministeerium teatas, et tööd käivad Serbia poolel.

Belgrad seevastu vaikib siiani, AFP pole saanud kommentaare siseministeeriumilt, välisministeeriumilt ega peaministri büroolt.

Seevastu rahandusministeeriumi veebilehelt võib leida sissekande, et see on riigipiiri blokeerimiseks ja uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks massilise ja ebaseadusliku piiriületuse korral.

Serbia on Balkanil üks võtmeriike, mille kaudu sisserändajad üritavad jõuda edasi Lääne- ja Põhja-Euroopasse.

2020. aasta esimesel poolel on riigis registreeritud 30 000 migranti ja põgenikku ehk ligi kolm korda rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Mitmes piirkonna riigis – Ungaris, Põhja-Makedoonias ja Sloveenias – püstitati piiritarad 2015. aasta rändekriisi puhkedes.

Euroopa Liidu kõneisik Ana Pisonero-Hernandez ütles AFP-le, et liit on Serbiale alates 2015. aastast eraldanud umbes sada miljonit eurot, et sisserändega paremini toime tulla, aga seda raha pole võimalik taraehituseks kasutada.

ÜRO pagulasagentuuri büroo Serbias ütles AFP-le, et riigil on suveräänne õigus oma piire kontrollida, kuid tal on ka kohustus tegeleda varjupaigataotlustega.