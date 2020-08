TikTok lubas USA võimude määruse sundmüügi osas kohtusse anda

Ettevõte kuulub Hiina emafirmale ByteDance. President Donald Trump on andnud emafirmale korralduse müüa TikTok USA ettevõttele või muidu see keelatakse Ühendriikides ära.

«Tagamaks, et õigusriigi põhimõtteid ei heidetaks kõrvale ja et meie ettevõtet ja kasutajaid koheldaks õiglaselt, pole meil muud valikut, kui vaidlustada meie vastu rakendatud meetmed kohtusüsteemi kaudu,» seisis avalduses.

TikTok on südikalt tõrjunud USA süüdistusi, et on riiklikuks julgeolekuohuks.

Hiina ettevõttele kuuluv videolõikude jagamise teenus postitas sel nädalal veebilehele The Last Sunny Corner of the Internet informatsiooni päevakorda tekkinud küsimuste kohta.