Portlandis kähmlesid vasak- ja paremäärmuslased

Piirkonnas asub hulgaliselt riigiasutusi ja sealsamas lähedal ka föderaalkohtu hoone, mida on korduvalt üritatud maha põletada.

Portlandis on mitmeid nädalaid kestnud meeleavaldused, mille käigus on kasutusele võetud ka pisargaasi ning on viga saanud protestijaid ja julgeolekutöötajaid.