Trumpi nõunik Kellyanne Conway lahkub ametist

53-aastane Conway juhtis Trumpi 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniat ning on olnud Valges Majas presidendi nõunik.

Conway abikaasa tuntud Washingtoni advokaat George Conway on olnud Twitteris üks häälekamaid Trumpi kriitikuid, kes on seadnud sageli kahtluse alla tema vaimse sobivuse presidendiametisse.

Conway 15-aastane tütar Claudia tunnistas laupäeval, et tal on häbi, et ema esineb vabariiklaste kongressil ning lubas pöörduda «aastatepikkuse lapseea traumade ja väärkohtlemise» tõttu kohtusse.