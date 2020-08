POSTIMEES MINSKIS ⟩ Valgevenelased lubavad Lukašenkast vabaneda välisabita

9. augustil peetud presidendivalimiste ametlike tulemuste kohaselt 1,2 protsenti häältest kogunud sõltumatu kandidaadi Dmitrijevi sõnul on esmatähtis see, et praegu meeleavaldustega jätkataks.

«[Tuleb] mitte kuulata neid, kes räägivad, et protest on sumbunud. Tuleb mõista, et seda räägitakse nimme, et me peatuksime. Tuleb säilitada tegevuste rahumeelne iseloom. Ja kasvada ning demonstreerida nende [meeleavalduste] massilisust. Näidata, et meid on aina rohkem ja rohkem ja rohkem,» rääkis ta Postimehele.