Balkani rändeteel ähvardab lapsmigrante piinamine ja vägistamine

Kuigi nn Balkani rändetee suleti ametlikult pärast suure migrandivoo Euroopasse jõudmist viis aastat tagasi, on koroonaviiruse pandeemia taas seal õnne proovivate põgenike arvu kasvatanud. 2020. aasta esimesel poolel registreeriti Serbias 30 000 uut põgenikku ja migranti, mida on ligi kolm korda rohkem kui mullu sama ajaga. Nende seas on 1200 üksi reisivat alaealist, neist noorim kõigest seitsmeaastane.