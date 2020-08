Uus-Meremaa pikendas viiruspuhangu tõttu Aucklandi piiranguid

Aucklandis kehtestati karmid piirangud 12. augustil, päev pärast esimeste nakatumiste kinnitamist. Praeguseks on linnas registreeritud 101 nakatumist, mille allikas on endiselt teadmata.

Peaministri sõnul on oodata nakatumiste kasvu ning enne piirangute leevendamist peab olema kindel, et nakkuskobar on kontrolli all.