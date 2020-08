Lõuna-Euroopas veavad nakatumist nudistide rannad ja bordellid

Vahemere ääres asuva Hérault’ departemangu võimude teatel on sadakond nudistide seas populaarse Cap d'Agde kuurorti külalist haigestunud lühikese aja jooksul Covid-19sse, vahendas The Guardian. Lisaks on umbes poolsada puhkajat andnud positiivse viiruseproovi oma kodukohas pärast piirkonnast naasmist ning osa alles ootavad analüüsi tulemust.