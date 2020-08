ÜRO tuumajärelevalveameti juht saabus Iraani

Visiidi eesmärk on püüda parandada koostööd Iraani tuumategevusega seotud küsimustes.

Grossi külastab Iraani esimest korda pärast saamist Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) juhiks eelmisel aastal.

Ta peab teisipäeval kõnelusi Iraani kõrgete ametnikega, teiste seas Iraani tuumaagentuuri juhi Ali Akbar Salehi ja välisminister Mohammad Javad Zarifiga.

«Mu eesmärk on, et kohtumised Teheranis viiksid käegakatsutava edasiminekuni lahtistes küsimustes, millega agentuur Iraanis tegeleb, ja eriti on vaja lahendada (Iraani tuumaobjektidele) ligipääsu teema,» ütles Grossi enne visiiti.

Pärast Grossi visiiti kohtub 1. septembril Viinis Iraani ja suurrikide vahel 2015. aastal sõlmitud tuumakokkuleppe ühiskomisjon.

Vastuolud USA ja Euroopa riikide vahel Iraani osas on tervanenud eriti pärast seda, kui Washington algatas eelmisel nädalal ÜRO-s Iraani suhtes sanktsioonide taastamise mehhanismi.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa on eitaval seisukohal, leides, et see purustab nende jõupingutused 2015. aasta kokkuleppe päästmiseks pärast seda, kui USA president Donald Trump sellest kaks aastat tagasi lahti ütles.