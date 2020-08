Kenosha linna toodi olukorda rahustama USA rahvuskaart

Kenoshas oli kehtestatud ööks vastu esmaspäeva liikumiskeeld. Rahutused linnas vallandusid pühapäeval pärast seda, kui valge politseinik oli tulistanud mustanahalist Jacob Blake'i mitu korda selga.

Politsei andmeil reageerisid nad perevägivalla väljakutsele. Samas on sotsiaalmeediasse postitatud pealtnägija salvestatud video, kus politseinik tulistab 29-aastast Blake'i korduvalt lähidistantsilt selga, kui too on istumas autosse.

Blake'i perekonna advokaadi Ben Crumpi sõnul oli Blake püüdnud rahustada tüli kahe naise vahel. Mehe kolm poega olid juhtunu ajal autos.

Blake ise on elus, kuid tema seisund on tõsine. «On ime, et ta on elus,» lausus Crump USA meediale.

Kohalik ajaleht Milwaukee Journal Sentinel kirjutas, et tulistamispaika saabus ööl vastu esmaspäeva meelt avaldama suur rahvahulk. BBC andmeil aga protestis pühapäeva õhtul Kenosha politseijaoskonna lähedal sadu inimesi ja muu hulgas süüdati autosid.

Esmaspäeva õhtul vallandusid protestid uue hooga, Maakonna kohtumaja juures astusid neile vastu märulivarustuses politseinikud, kelle pihta loopisid meeleavaldajad pudeleid ja ilutulestikurakette.

Hiljem hakkas osa protestijaid lõhkuma tänavavalgusteid ning süüdati ka lähedalasuv hoone.

Politsei ei ole seni kirjeldanud sündmuste kulgu või põhjust, mis Blake'i tulistati.

Osariigi justiitsministeerium on asunud juhtunut uurima ja olukorras osalenud politseinikud on ajutiselt töölt vabastatud, kirjutab Washington Post.

Wisconsini kuberner Tony Evers nõudis Twitteris politseinikelt rohkem vastutustunnet. Ühtlasi on ta kutsunud kokku nõupidamise, et arutada korrakaitsjate koolitust ja jõukasutust.

«Kuigi me ei tea juhtumi kõiki üksikasju, teame kindlalt, et ta ei ole esimene mustanahaline mees, keda on tulistatud, kes on saanud haavata või kes on armutult tapetud meie korrakaitsjate käe läbi,» kirjutas ta Twitteris.

Eversi sõnul on rahvuskaart volitatud kaitsma märatsemise eest teatud objekte, nagu näiteks tuletõrjejaam. Ta kutsus meeleavaldajaid üles protestima rahumeelselt, kasutama maske ja järgima sotsiaalset vahemaad.

Ka demokraatide presidendikandidaat Joe Biden nõudis juhtunu läbipaistvat uurimist.