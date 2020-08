Pühapäevasel pressikonverentsil, kus teatati vereplasma ülekannete heakskiitmisest Covid-19 patsientide ravil, tõid president Donald Trump ja kaks kõrget Valge Maja terviseametnikku välja sama arvu: vereplasma ülekanded on vähendanud koroonasurmasid 35 protsendi võrra.

Trump nimetas seda «tohutuks» arvuks, terviseminister Alex M. Azar lisas, et «ei soovi seda arvu ilustada». FDA juhataja Stephen M. Hahn aga märkis, et plasma ülekannetega oleks saanud päästa 35 patsienti sajast, vahendab New York Times.