Boris Johnson: valitsus võib soovitada koolides kaitsemaske kanda

Kui meditsiinieksperdid peavad seda tõhusaks uue koroonaviiruse leviku pidurdamisel, siis on valitsus valmis vastava soovituse andma, ütles Johnson.

Praegu ei näe Briti valitsuse soovitused ette maskide kandmist Inglise koolides. Valitsus viitab hiljutisele tervishoiuraportile, mille väitel tuvastati väga väike arv uusi nakkusi koolide taasavamisel juunis noortematele õpilastele.

Inglismaal avatakse septembris peaaegu 25 000 kooli.

«Ma arvan, et koolid, õpetajad on teinud fantastilist tööd ettevalmistamisel ja oht laste tervisele, oht laste heaolule koolis mittekäimise läbi on palju suurem kui COVID-ist lähtuv oht,» ütles peaminister.

Šotimaa oli esimene Ühendkuningriigi territoorium, mis avas oma koolid, sellele järgnes Põhja-Iirimaa. Inglismaal ja Walesis avatakse koolid paari nädala jooksul.

Šoti valitsus on andnud «kohustusliku suunise» õpilastele vanuses 12 ja rohkem eluaastat kaitsemaskide kandmiseks alates järgmisest esmaspäevast.

Erandeid tehakse tervislikel põhjustel. Samuti peab maske kandma koolibussides ja see on kohustuslik igas vanuses õpilastele.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitas hiljuti, et alla kuueaastased lapsed ei tohiks maske kanda. Noored vanuses 12-18 peavad kandma maske nagu täiskasvanud ja seda iseäranis siis, kui vahemaa hoidmine on võimatu ja nakkusohtlikes keskkondades.