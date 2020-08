Rootsi kaitseminister: valmisoleku suurendamine on sõnum Venemaale

Rootsi sõjaväelased patrullimas Visbys Gotlandi saarel. Eelmise aasta hakul taastati Gotlandi rügement ning kaitsenõukogu ettepanekute kohaselt on plaanis luua Rootsi veel neli uut rügementi.

Rootsi kaitseministri Peter Hultqvisti sõnul on riigi kaitseväe valmisoleku suurendamine Läänemerel ja Gotlandil sõnum selle kohta, et riik on valmis kaitsma oma puutumatust ja enesemääramisõigust.