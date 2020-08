Peaminister Kariņš: Läti peab Covid-19 vastu võitlema piire sulgemata

Viimastel nädalatel on kõrge riskiga riikide hulk Euroopas kiirelt laienenud ja Leedu võib peagi nende sekka jõuda, tõdes peaminister. Tema sõnul on Leedu küll nn. Balti tsooni riik, aga kollasesse või punasesse nimekirja sattudes tähendab see ikkagi samade reeglite rakendamist, mida muude riikide suhtes kasutatakse.

Siiski ütles Kariņš, et Lätil tuleb kaaluda, kas piiriületuspiiranguid muuta ja majandust mitte välja lülitada, et Läti ei satuks muust maailmast päris isolatsiooni. Ta ütles, et viiruse teine laine on maailmas alanud ja Läti peab tulevikupoliitika üle järele mõtlema.