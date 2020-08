Koroonapandeemia algusest registreeritud 40 702 juhtumiga miljoni inimese kohta on Katar kõvasti ees teise koha omanikust Bahreinist, kus on registreeritud ligi 29 000 nakatumist miljoni inimese peale. Kolmandal kohal on selles arvestuses San Marino veidi üle 21 000 koroonajuhtumiga.