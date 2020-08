Osaka ühishauast leitud säilmed viitavad 19. sajandi epideemiale

Säilmeid uurinud Osaka kultuurivarade ameti töötajad ütlesid, et arvatavasti on tegu noorte inimestega, kes surid 19. sajandi lõpus.

«See on esimene ajalooline matmispaik, mis Osakast on avastatud,» ütles Hirata ja lisas, et leidude põhjal on võimalik täpsemalt teada saada, kuidas tavainimesi 19. sajandil maeti.