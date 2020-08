Vaimsed armid jäävad terrorirünnakutest pääsenutega aastateks

Nabi jäi eelmise aasta 15. märtsil ilma oma isast, Haji Daoud Nabist, kelle Tarrant Al Noori mošees külmavereliselt mõrvas. End 51 inimese mõrvas, 40 inimese mõrvakatses ja terrorikuriteos süüdi tunnistanud terrorist Tarrant mõistetakse homme tõenäoliselt eluks ajaks vangi, kuid ohvrite lähedastele on see vaid väikeseks lohutuseks.

John Milne kaotas rünnaku tagajärjel oma 14-aastase poja Sayyadi. Mehele mõjus see sedavõrd karmilt, et mõnda aega pidi ta vaimse tervise probleemide tõttu koguni ravil viibima. «Minu südames on hiiglaslik auk, mis paraneb alles siis, kui ma Sayyadi jälle taevas näen. Ma loodan, et ka sina näed teda seal, Brenton. Ja kui sul tekib võimalus, siis mulle meeldiks, kui sa Sayyadi ees vabandaksid. Ma olen kindel, et ka tema on sulle andestanud,» ütles Milne AFP teatel kohtusaalis terroristile, näidates talle samal ajal pilti oma pojast.