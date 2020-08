Leedu valitsus toetab parlamendiliikme vanusepiirangu alandamist 21-le

Leedu seadused lubavad Euroopa Parlamenti kandideerida isikul, kes on saanud 21 aasta vanuseks, juhtis justiitsminister Elvinas Jankevičius kabineti tähelepanu.

Kakskümmend viis eluaastat on vanim lubatud piir parlamenti kandideerimiseks Euroopa Liidu liimesmaades ning lisaks Leedule on see kehtiv veel vaid Itaalias, Kreekas ja Küprosel, lisas minister.