ELi kaubandusvolinik lahkub koroonapiirangute rikkumise tõttu ametist

Põhjuseks on koroonapiirangute rikkumine Hogani kodumaal Iirimaal, kus mees osales muu hulgas massiüritusel, rikkus karantiinireegleid ja ületas loata maakondade piire.

Hogan ütles oma hilisemas avalduses, et parem on tagasi astuda, sest koroonapiirangute reeglite rikkumisest tekkinud kõmu on juba tema töö keerulisemaks muutnud ja teeb seda tõenäoliselt veelgi enam järgnevatel kuudel.