Soomes võõrutatakse inimesed autodest kohvi ja koogi abil

Igaüks, kes paiskab õhku vähem kasvuhoonegaase, kui neile rakenduse poolt piirmääraks seatud on, teenib virtuaalset raha. Seda saab vahetada näiteks ujula- või bussipiletite, jalgrattarattatulede, koogitüki või kohvitassi vastu.

«Lahti on endiselt vägagi autostunud linn ja meie eesmärk on, et aastal 2030 tehtaks rohkem kui 50 protsenti kõikidest reisidest jätkusuutlikult,» ütles projekti juht Anna Huttunen AFP-le. Praegu tehakse muul viisil kui autoga 44 protsenti kõikidest käikudest.