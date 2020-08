Soomes võõrutatakse inimesed autodest kohvi ja koogiga

«Lahti on endiselt vägagi autostunud linn ja meie eesmärk on, et aastal 2030 tehtaks rohkem kui 50 protsenti kõikidest reisidest jätkusuutlikult,» ütles projekti juht Anna Huttunen AFP-le. Praegu tehakse muul viisil kui autoga 44 protsenti kõikidest käikudest.