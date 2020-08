Riigid karmistavad näomaskidega seotud reegleid

Juba praegu tuleb nägu katta ühistranspordis, suletud avalikes ruumides ja teatud rahvarohketel tänavatel. Peaminister Jean Castex teatas täna, et koos linnapeaga otsustati muuta maskide kandmine kohustuslikuks kõikjal linnas. Muutuse täpset kuupäeva veel ei avaldatud.

Viirus levib hoogsalt ja nüüd on aeg sekkuda.

«Viirus levib hoogsalt ja nüüd on aeg sekkuda,» ütles peaminister ja tuletas inimestele meelde vajadust sageli käsi pesta, nägu maskiga katta ja sotsiaalset vahemaad hoida.

Peaministri sõnul püüab valitsus iga hinna eest vältida uue üleriigilise karantiini kehtestamist ja inimeste koduseinte vahele suunamist, aga tema sõnul ei saa seda siiski välistada. Väiksemate piirkondade sulgemine kohalike kollete piiramiseks on tõenäoline.

Saksamaa valitsus teatas täna samuti plaanist koroonaviiruse leviku vastaseks võitluseks mõeldud meetmeid karmistada. Seejuures peab kantsler Angela Merkel läbirääkimisi 16 liidumaa juhiga, et kehtestad samad reeglid kogu riigis.

Kuigi seni on Saksamaa viiruse levikut üsna hästi kontrolli all hoida suutnud, on viimastel nädalatel näha nakatunute arvu hüppelist kasvu. Viimase ööpäeva jooksul registreeriti 1507 uut nakatunut.