Siberi transpordipolitsei ütles, et nad alustasid eeluurimiskontrolli selgitamaks välja kõik asjaolud, mis viisid Navalnõi teadvusekaotuse ja Omski haiglasse toimetamiseni. Politsei on uurinud Navalnõi hotellituba ja vaadanud üle turvakaamerasalvestisi. Arestitud on enam kui sada eset, mis võivad osutuda asitõenditeks.