VIDEO ⟩ Ahastuses afgaanid püüavad tulvade põhjustatud rusude alt lähedasi leida

Nii hukkus ainuüksi Afganistani pealinnast Kabulist põhjas asuvas Charikari linnas vähemalt sada inimest. Kümned inimesed hukkusid 12 teises provintsis, mida sel nädalal samuti tulvad räsisid. Kogu riigis on üleujutuste tõttu hävinud ligi 500 maja.

Afganistani pealinnas Kabulis töötav Abdul Ghayor ütles AFP-le, et läks üleujutustest kuuldes kiiruga oma kodulinna Charikari, et olla koos oma perega. Kohale jõudes avastas ta, et tema maja polnud enam alles.