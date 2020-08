Hispaania valitsus kehtestas kooliõpilastele maskikandmise nõude

Meetmed tuleb riigi 17 piirkonnas veel üle kinnitada, sest nad juhivad oma hariduasutusi autonoomselt. See on aga osa ühtsete juhtnööride seeriast, milles lepiti kohtumisel keskvalitsusega kokku. Varem olid maskid Hispaania mõnedes regioonidest kohustuslikud üle 12-aastaste õpilaste jaoks.

Väljaspool tunde toimub õpilaste suhtlus vaid piiratud arvu eakaaslastega. See võimaldab positiivsete testitulemuste puhul rakendada osalist karantiini kindlate laste jaoks ning vältida koolide sulgemist tervikuna.

Mõned lapsevanemad on öelnud, et keelduvad laste saatmisest kooli, kuna kardavad, et klassides õppimine pole turvaline.