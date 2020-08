Biden ja Harris kritiseerisid Trumpi rahutuste ja koroonakriisi pärast

«Vägivald, mille tunnistajaks me oleme, leiab aset Donald Trumpi võimu all. Mitte minu,» ütles Biden.

«Selle asemel, et püüda rahustada olukorda, valab ta õli igasse tulle. Vägivald ei ole tema silmis probleem - see on poliitiline strateegia,» sõnas Biden. «Ja mida rohkem, seda parem talle.»

«Nagu (endine) asepresident Biden sedastas, härra Blake'i pihta tulistatud lasud läbistasid meie rahva hinge,» ütles ta ajakirjanikele Washingtonis. «Seda on vastik vaadata. See on liigagi tuttav. Ja see peab lõppema.»