Biden kavatseb tasavägistes osariikides isiklikult kampaaniat teha

Tegemist on suure muutusega demokraadilt, kes on seni pandeemia ajal viibinud oma kodus.

«Lähen Wisconsinisse ja Minnesotasse, veedan aega Pennsylvanias, sõidan välja Arizonasse, ent me kavatseme seda ellu viia viisil, mis on täiel määral vastavuses vastutustundlikkusega,» ütles 77-aastane presidendikandidaat ning endine asepresident ajakirjanikele.

Virtuaalsel rahakogumise üritusel kõnelnud Biden ütles, et läheb kogukondadesse kohtuma inimestega ning külastab kohalikke ettevõtteid, kuid ei kavatse osa võtta «vastutustundetutest kogunemistest». Tegemist on ilmselt torkega suurtele kampaaniakogunemistele, mida Trump on viimastel kuudel läbi viinud, seda vaatamata COVID-19 ohule.