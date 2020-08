Nüüd on Sokolovski ja Galanov sarnaselt veel umbes 20 opositsiooni-meelsele valgevenelasele otsustanud põgeneda Leetu, kus on end sisse seadnud ka opositsiooniliider Svjatlana Tihhanovskaja. «Praegu ei mõtle ma isegi naasmise peale. Pole selge, mis toimub ja see on ohtlik,» rääkis 30-aastane Sokolovski AFP-le.