Hollywoodi filminäitleja Chadwick Boseman suri vähki

«Must Panter» oli esimene superkangelase žanri kuuluv film, mille peategelane oli mustanahaline. Tegemist oli hitiga publiku seas ja see pälvis ka kutseliste kriitikute heakskiidu. See on esimene koomiksifilm, mis kandideeris Oscarile parima linateose kategoorias. Kinodes üle maailma teenis see kokku üle miljardi dollari.