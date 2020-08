Koroona tungib peale: Leedu sattus kõrge riskiga riikide sekka

Eestis kasvas haigestumus laupäeval 11,4-lt kuni 12,5 juhuni. Lätis on see näitaja 3,5.

Olgu lisatud, et Eestisse saabudes on kohustatud oma liikumisvabadust piirama kõik need, kes alustasid reisiteekonda riikidest või läbisid riike, mille kohta andmed puuduvad või koroonaviirusesse nakatanute suhtarv on suurem kui 16.