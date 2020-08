Itaalia rannavalve tõi Banksy päästelaevalt ära 49 migranti

«Arvestades ohtu, mida olukord endast kujutas, saatis rannavalve Lampedusa saarelt teele patrullaluse, mis võttis pardale 49 kõige hapramas seisus olevat inimest – 32 naist, 13 last ja neli meest,» seisab rannavalve avalduses.

Saksamaa lipu all seilav MV Louise Michel teatas, et selle pardal on üle 200 inimese, olles eelnevalt osutanud abi paadile, kus oli vähemalt üks surnud migrant.