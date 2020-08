Liibanoni sõjavägi: Beiruti plahvatuse järel on kadunud veel seitse inimest

"Otsingu- ja päästeoperatsioonid ei lakka enne, kui kadunud isikud on leitud," lausus pressikonverentsil armee kõneisik Elias Aad.

On veel «seitse kadunud isikut: kolm Liibanoni kodanikku, kelle sugulased tõid DNA proovid, neli Süüria kodanikku ja üks Egiptuse kodanik,» ütles ta ajakirjanikele.

Kõneisiku sõnul põhineb see arv sisejulgeolekujõududelt ja Punaselt Ristilt saadud infol.

Sisejulgeolekujõud teatasid läinud nädalal, et on tuvastanud pärast plahvatust kadunuks jäänud 33 inimese säilmed.

Tervishoiuministeerium teatas laupäeval, et senistel andmetel hukkus plahvatuses 188 inimest.

UNICEF hoiatas reedel, et hinnanguliselt 300 000 inimest, neist 100 000 last, kelle kodud plahvatuses hävisid või kahjustada said, seisavad silmitsi puuduva juurdepääsuga puhtale veele ja sanitaarteenustele.