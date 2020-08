Soome Ajateenijate Liit on vastu teenistusaja lühendamisele

Korpineni sõnul kontrolliti seoses kaitseväe väljaõppe ajakohastamisega ka seda, mida ajateenijate koolituselt nõutakse – et nad oma ülesannetega hakkama saaksid.

«Seal jõuti järeldusele, et pool aastat on miinimum. Kui seda lühendatakse nelja kuu peale, ei saaks ajateenijad praktikas piisavalt koolitust,» lausus ta.

Tsiviilteenistuse kestust on keerulisem kommenteerida. Korpineni sõnul lähtub ajateenijate liit sellest, et tsiviilteenistuse arendamisel kaardistatakse need ülesanded, millest ühiskonnal rohkem kasu oleks ja mis oleks vajalikud.