India võimud jätkasid viiruspiirangute leevendamist

India on enam kui 62 000 koroonasurmaga maailmas Ühendriikide ja Brasiilia järel kolmandal kohal.

India valitsus on sattunud suure surve alla seoses pandeemiast põhjustatud majandusolukorraga, kus miljonid iniemsed on kaotanud märtsis kehtestatud piirangute tõttu töö.

Siseasjade ministeeriumi teatel on järgmisest kuust alates lubatud kuni saja inimesega kultuuri-, meelelahtutus- ja spordiüritused, kuid kanda tuleb maske ja hoida reeglitekohast vahemaad. Suuremates linnades taastatakse pea täiel mahul metrooliiklus.

Kõige rängemini on viirus tabanud suurlinnu nagu Mumbai ja New Delhi, kuid suuri probleeme on nüüd ka juba väiksemates linnades ja maapiirkondades.