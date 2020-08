Lungescu: NATO tegutseb Balti piirkonnas läbipaistvalt

«Meie lähetused NATO liitlaste territooriumil Balti piirkonnas on oma olemuselt kaitseiseloomuga,» vastas Lungescu Interfaxi palvele kommenteerida president Aleksandr Lukašenko avaldusi ohust läänepiiridel ja NATO soovist kasutada Valgevenet hüppelauana Venemaale.

Tema sõnul tegutseb allianss läbipaistvalt lahingväljaõppe ja õppuste osas, mis planeeritakse pikaks ajaks ette. Näiteks tõi Lungescu luurelennukite AWACS kohaletoimetamise, et toetada õppuste ajal USA ja Poola hävitajaid.

Ta viitas ka NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile, kelle sõnul säilitab allianss valvsuse ning on valmis kõiki liitlasi kaitsma.

Lukašenko väitis hiljuti, et Valgevene võib muutuda sõjatandriks ja võrdles praegust olukorda Teise maailmasõja omaga.

«Neil (läänes) ei ole Valgevenet vaja – see on nagu tavaliselt hüppelaud Venemaale. Ainult mitte nõnda, nagu Hitler saatis väegrupi Mitte Moskva peale. Tehnoloogiad on teised,» pajatas ta.