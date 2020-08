Türgi seob 1922. aastal Kreeka üle saadud võidu olukorraga Vahemerel

«Türgi võitlus iseseisvuse ja tuleviku nimel kestab ka täna,» ütles president Recep Tayyip Erdoğan võidupäeva puhul.

«Pole üldsegi kokkusattumus, et need, kes tahtsid meie kodumaad sajandi eest vallutada, on samad, kes tahavad ära lõigata meie ligipääsu Vahemerele,» ütles ta.

Viimastel nädalatel on Türgi ja Kreeka sõjajõud pidanud rea kassi-hiire laadis õppusi Küprose ja Kreekale kuuluva Kreeta saare vahelisel merealal. Vastasseis lahvatas, kui Türgi saatis sõjalaevadest saadetud uurimisaluse otsima gaasi- ja naftavarusid.

Kreeka arvates kuuluvad need veed tema mandrilava juurde ning Euroopa Liidu liikmena on ta saanud 27 riigi liidult toetuse. EL mõistis Türgi «ebaseadusliku tegevuse» hukka ning hoiatas Ankarat võimalike sanktsioonidega.

Kreeka ja Küprose leeriga on piirkonnas toimuvaiks õhu- ja mereväe õppusteks liitunud Prantsusmaa, Itaalia ja Araabia Ühendemiraadid.

Türgi alustas laupäeval Vahemere idaosas omapoolsete sõjaväeõppustega, mis eeldatavasti kestavad 11. septembrini.

Laupäeva õhtul ringhäälingujaamale AHaber antud intervjuus ütles välisminister Mevlüt Çavuşoğlu, et kui Kreeka laiendab oma territoriaalvett kuuest kuni 12 meremiilini, siis on see «põhjus sõjaks». Nädala algul kinnitas Ateena kava laiendada oma merepiiri Itaaliaga 12 meremiilini.

«Kellelgi ei saa olla mingeid kahtlusi meie otsustavuses selles küsimuses ja kõigutamatus usus võitu,» ütles Erdoğan.

Ta meenutas olukorda Vahemere idaosas ka pühapäeval kaasaegse Türgi rajaja Mustafa Kemal Atatürki hauale pärga pannes.