Moskvas peksti rängalt opositsioonilist blogijat ja saatejuhti

«Praegu on Jegor uuringutel 67. haiglas. Diagnoosi pole talle veel pandud. Esialgsel hinnangul on tegemist ajupõrutuse ja koljutraumaga,» ütles tema pressiesindaja Stas Toropkov.

«Varalist kahju mulle ei tekitatud, kuid mul on nägu segi pekstud, ma tunnen end väga halvasti. Olen seisukohal, et mulle taheti põhjustada ränki tervisekahjustusi,» on öeldud Žukovi avalduses, mille ilmutas «Novaja Gazeta».