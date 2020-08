Rahvariideid kandes tänavatele tulnud Maria ja Olesja tõdesid, et tegid Lukašenkale kingituse juba eile hommikul.

«Kogunesime tüdrukute ringis ja veeretasime talle kõrvitsa,» rääkis Olesja Postimehele. «Tegu on rahvaliku traditsiooniga: kui noormees tuli neiut kosima, aga tüdrukule see ei meeldinud, veeretas ta peiule kõrvitsa. See oli väga suur häbistamine, lausa solvang.»