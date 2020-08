Tšehhi kutsub Taiwani-tüli tõttu välja Hiina suursaadiku

Hiina välisminister Wang Yi nimetas esmaspäeval visiiti provokatsiooniks ja ütles, et Hiina paneb Vystrčili «selle lühinägeliku käitumise ja poliitilise spekulatsiooni eest kallilt maksma».

«Ootan, et Hiina neid sõnu selgitaks,» ütlesa Petriček esmaspäeval ajakirjanilkele. «Mõistagi on sellel visiidil mõju meie suhetele Hiinaga, kuid minu arvates on asi läinud liiga kaugele.»