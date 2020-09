Viis aastat pärast seda, kui Saksamaa liidukantsler Angela Merkel lausus kolm vastuolulist sõna «Me saame hakkama» ja andis sellega märku, et riik on valmis võtma vastu sadu tuhandeid migrante, näitavad uuringud, et riiki saabunud on üsna hästi lõimunud, ent paranemisruumi siiski on.