Nad saabusid Rootsi ennenägematul hulgal, sundides võime riigipiire sulgema ja sütitades migratsioonivastased meeleolud. Viis aastat hiljem püüavad süürlased endiselt Rootsi ühiskonda lõimuda, ent mitte kõigil ei õnnestu see ühtmoodi hästi.

Ekspertide sõnul on liiga vara öelda, kuidas süürlaste kui grupi lõimumine Rootsi ühiskonda terviklikult läinud on, sest andmeid pole piisavalt. Ent nende sõnul on esialgsed märgid üsna lootustandvad.