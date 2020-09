Ungari keerab tänasest riigipiiri kinni

Tellijale

Ungari peaministri Viktor Orbáni kabinet teatas reedel, et sulgeb tänasest piirid kõigile mittekodanikele. Riiki sisenevad ungarlased võivad vältida kahenädalase karantiini nõuet, kui suudavad oma kulu ja kirjadega kahe koroonatestiga tõestada, et on viirusest puhtad.

«Valitseb oht viiruse taaslevikuks ja enamik uusi nakatumisi on välismaist päritolu,» lausus peaministri kabineti kõne­isik Gergely Gulyás. «Ungari on roheline, kõik teised riigid muutuvad punaseks.»

Arvud ei klapi

Pühapäeval registreeriti Ungaris 292 nakkust, mis on uus ööpäevaste Covid-19 juhtumite rekord pärast esimese ­laine möödumist. Kokku on Ungaris tuvastatud 6139 nakatumist ja haiguse tagajärjel on surnud 615 inimest.

Kuid Ungari uute koroona­juhtumite suhtarv 100 000 inimese kohta kahe nädala lõikes on vaid 10,7, mis asetab riigi tahapoole kõigist Euroopa riikidest peale Läti ja Soome. Võrdluseks, Eestis on sama näitaja 13,8, selgub Euroopa Haiguste Ennetuse ja Kontrolli Keskuse eilsetest andmetest.