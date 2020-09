Kümneid tuhandeid tüdrukuid kogu Aasias sunnitakse vastumeelselt abielluma, sest nende perekonnad on koroonaviiruse pandeemia tõttu langenud vaesusesse. Sundabielude vastu võitlust pidanud aktivistide sõnul on aastatega tehtud töö pandeemia tõttu luhtumas.



«Liikumispiirangute perioodil kasvas lapsabielude arv,» ütles Indias lapsabielude vastast kampaaniat juhtiv Rolee Singh. «Tööpuudus on teinud suure hüppe. Perekonnad suudavad vaevu toime tulla, seega arvavad nad, et parim võimalus on noored tütred mehele panna.»

India aktivistide sõnul on näha sundabielude arvu kasvu, sest perekonnad peavad sundabielu lahenduseks pandeemia põhjustatud majanduslikele raskustele. Sellele, milline mõju on sundabielul noortele naistele, ei mõelda.

«Oleme näinud lapsi abiellumas ka seetõttu, et teine osapool pakub vastutasuks raha või mingisugust abi. Need perekonnad ei mõista, et tegemist on inimkaubitsemisega,» ütles aktivist Singh.

15-aastane Muskaan ütleb, et ema ja isa sunnivad teda abielluma kõrvalmajas elava 21-aastase noormehega. Tema vanemad töötavad Varanasi linnas tänavapuhastajatena ja lisaks Muskaanile on neil veel kuus last toita.

«Mu vanemad on vaesed, mida muud võiksid nad teha. Ma võitlesin nii kuidas suutsin, aga lõpuks andsin järele,» selgitab pisarates teismeline.

Delhis tegutsev aktivist Shipra Jha nõustub, et probleemi üks osa on majanduslik surve, aga see pole sundabielude ainus põhjus. Ta toob välja, et paljudele perekondadele valmistab muret tõsiasi, et pandeemia tõttu koolidest eemal viibivad lapsed veedavad naabruskonnas koos aega ja see kahjustab perekonna au.

«Perekondade suurim hirm on, et teismelised tüdrukud puutuvad poistega liiga lähedalt kokku, hakkavad avastama oma seksuaalsust või jäävad rasedaks. Au on selliste olukordadega tihedalt seotud,» märgib Jha.