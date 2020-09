Saksa tervishoiuminister langes homofoobse ahistamise ohvriks

Saksamaa tervishoiuminister Jens Spahnile sai koroonaviiruse eitajate korraldatud meeleavaldusel osaks homofoobne ahistamine. Samal ajal on kogu Saksamaa endiselt šokis nädalavahetusel Berliinis toimunud meeleavaldusest, mille käigus väideti, et USA president Donald Trump on protestijatele appi saabunud, ja joosti tormi parlamendihoonele.